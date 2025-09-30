Начальницу управления Крымского района на Кубани подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против начальницы управления имущественных отношений Крымского района Елены Самыгиной. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при продаже муниципального земельного участка без проведения торгов и по заниженной стоимости — около 6 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Самыгиной Елены Вениаминовны», — заявил источник ТАСС. По данным собеседника агентства, основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, в ходе которой выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ.
По информации силовиков, Самыгина реализовала земельный участок без проведения обязательных торгов, существенно занизив его стоимость. Такой шаг, по мнению следствия, нанес ущерб бюджету района и нарушил антикоррупционные требования при распоряжении муниципальным имуществом.
Параллельно в администрации Крымского района проходят обыски в связи с иском о взыскании земельных участков с главы района Сергея Леся. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о недвижимости, приобретенной на неподтвержденные доходы. Иск подан с целью вернуть участки в казну, поскольку их покупка противоречит антикоррупционным нормам.
