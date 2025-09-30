Подмосковье скоро станет винодельческим регионом России

Московская область станет винодельческим регионом РФ. Этот статус будет получен в 2026 году. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, слова которого приводит Роскачество.
«В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию», — заявил Двойных. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что в области работают уже три лицензированные винодельни и более ста виноградников-любителей. Указано, что в период с 2025 по 2026 год объем бутылок будет превышать 30 тысяч, а через еще несколько лет и вовсе 100 тысяч.
Ранее в регионах России уже принимались меры по поддержке агропромышленного комплекса. Так, например, власти Пермского края в 2026–2028 годах планируют направить около двух миллиардов рублей на развитие молочного производства и переработки. Введение статуса винодельческого региона для Московской области также позволит расширить государственную поддержку отрасли и стимулировать рост местного производства, как это уже реализуется в других субъектах РФ.
