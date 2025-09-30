Минобороны показало, как Кировск в ДНР снова стал российским

Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Кировск ДНР
Военнослужащие провели зачистку жилых домов и сооружений
Подразделения группировки войск «Запад» успешно провели боевую операцию, в ходе которой населенный пункт Кировск в ДНР перешел под контроль российских сил. Соответствующими видеоматериалами с URA.RU поделилось Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе выполнения боевых задач СВО в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск ДНР», — говорится в сообщении ведомства. В операции принимали участие военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии. Во время выполнения боевых задач российские подразделения активно использовали артиллерию и ударные беспилотники. Были уничтожены ключевые объекты противника, в том числе боевая техника, огневые точки, пункты управления беспилотниками и командно-наблюдательные пункты ВСУ.

Затем штурмовые группы, используя мототехнику и стрелковое вооружение, оперативно зашли на позиции противника. Военнослужащие провели зачистку жилых домов и сооружений, ликвидировав остатки подразделений украинского гарнизона. В знак успешного завершения операции и установления контроля над населенным пунктом военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги РФ в различных частях Кировска.

