Российские войска в ходе наступления группировки «Запад» на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«29 сентября 2025 года на краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск „Запад“ освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО. Есть в распоряжении URA.RU.
Ранее сообщалось о проведении российскими военными зачистки в пригородах Кировска, расположенного на территории ДНР. Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск «Запад» смогли улучшить свои тактические позиции и начали зачистку на подступах к городу. Кроме того, в Минобороны отметили, что за прошедшие сутки численность потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции составила около 1 530 человек. Наибольшие потери противник понес на направлениях «Центр» и «Восток», где были зафиксированы потери более 500 и свыше 300 человек соответственно.
