Выяснилось, что может появиться на новой банкноте в 500 рублей

Эксперты отобрали 16 символов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и пять символов Пятигорска для оформления новой купюры номиналом 500 рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Для оформления новой купюры достоинством 500 рублей эксперты отобрали 16 символов СКФО и пять символов Пятигорска», — рассказала Набиуллина на пресс-конференции, передает ТАСС. Особое внимание уделено символам Пятигорска — города, который выбран лицевой стороной новой банкноты. Эксперты определили шесть объектов, которые получили шанс быть изображенными на купюре:
- Академическая галерея;
- Беседка Эолова арфа;
- Гора Бештау;
- Гора Машук;
- Лермонтовская галерея;
- Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.
Финальный выбор символов для новой банкноты будет сделан с учетом мнения граждан. 1 октября, в 10:00 по московскому времени на официальном сайте Центрального банка стартует онлайн-голосование.
