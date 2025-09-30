Выяснилось, что может появиться на новой банкноте в 500 рублей

ЦБ выбрал символы для новой купюры достоинством 500 рублей
Эксперты определили шесть объектов Пятигорска, которые получили шанс быть на купюре
Эксперты определили шесть объектов Пятигорска, которые получили шанс быть на купюре Фото:

Эксперты отобрали 16 символов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и пять символов Пятигорска для оформления новой купюры номиналом 500 рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Для оформления новой купюры достоинством 500 рублей эксперты отобрали 16 символов СКФО и пять символов Пятигорска», — рассказала Набиуллина на пресс-конференции, передает ТАСС. Особое внимание уделено символам Пятигорска — города, который выбран лицевой стороной новой банкноты. Эксперты определили шесть объектов, которые получили шанс быть изображенными на купюре:

  • Академическая галерея;
  • Беседка Эолова арфа;
  • Гора Бештау;
  • Гора Машук;
  • Лермонтовская галерея;
  • Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.

Финальный выбор символов для новой банкноты будет сделан с учетом мнения граждан. 1 октября, в 10:00 по московскому времени на официальном сайте Центрального банка стартует онлайн-голосование.

