Житель ХМАО совершил двойное убийство после ссоры с соседом

В Сургуте 36-летний мужчина после ссоры со знакомым вооружился двумя ножами и устроил резню. Он убил двух человек и тяжело ранил третьего, сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.
«Между обвиняемым, находившимся в состоянии опьянения в квартире у соседа, и другими двумя гостями произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый ушел к себе домой, где вооружился двумя бытовыми ножами, после чего вернулся к квартире соседа. Когда входную дверь открыли, фигурант напал на потерпевших, причинил смертельные ножевые ранения 54-летнему хозяину квартиры, 20-летней девушке, а также серьезно ранил 24-летнего гостя», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
После поножовщины злоумышленник пытался скрыться, но почти сразу был задержан полицейскими. Ему вменяется убийство двух и более лиц и покушение на убийство. В ближайшее время югорчанину изберут меру пресечения.
