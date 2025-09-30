Мужчина в Москве зарезал сотрудницу банка

Сотрудник банка на юге Москвы нанес удары ножом своей начальнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.
«По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Руководитель филиала банка скончалась на месте происшествия.
Отмечается, что в СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Злоумышленник обезврежен и задержан. Далее последует допрос подозреваемого в подразделении московского ведомства.
