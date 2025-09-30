Мужчина в Москве зарезал сотрудницу банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, заявили в ведомстве
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, заявили в ведомстве Фото:

Сотрудник банка на юге Москвы нанес удары ножом своей начальнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

«По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Руководитель филиала банка скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что в СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Злоумышленник обезврежен и задержан. Далее последует допрос подозреваемого в подразделении московского ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник банка на юге Москвы нанес удары ножом своей начальнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы. «По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Руководитель филиала банка скончалась на месте происшествия. Отмечается, что в СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Злоумышленник обезврежен и задержан. Далее последует допрос подозреваемого в подразделении московского ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...