Екатеринбуржцы смогут улететь на остров с белоснежными пляжами и джунгли

Azur Air запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на остров Фукуок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиасообщение откроют 15 ноября
Авиасообщение откроют 15 ноября Фото:

Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на самый большой остров Вьетнама — Фукуок. Первый вылет ожидается 15 ноября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«В расписании рейсы на Фукуок Azur Air вернутся с 15 ноября и будут выполняться с частотой один раз в двенадцать дней», — пояснили там. Туристов будут перевозить на Boeing 767-300ER, рассчитанных на 336 человек в экономклассе.

Самолеты авиакомпании не летали на Фукуок с 2020 года. Продажу туров с перелетом уже открыли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на самый большой остров Вьетнама — Фукуок. Первый вылет ожидается 15 ноября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «В расписании рейсы на Фукуок Azur Air вернутся с 15 ноября и будут выполняться с частотой один раз в двенадцать дней», — пояснили там. Туристов будут перевозить на Boeing 767-300ER, рассчитанных на 336 человек в экономклассе. Самолеты авиакомпании не летали на Фукуок с 2020 года. Продажу туров с перелетом уже открыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...