Екатеринбуржцы смогут улететь на остров с белоснежными пляжами и джунгли

Авиасообщение откроют 15 ноября
Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на самый большой остров Вьетнама — Фукуок. Первый вылет ожидается 15 ноября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«В расписании рейсы на Фукуок Azur Air вернутся с 15 ноября и будут выполняться с частотой один раз в двенадцать дней», — пояснили там. Туристов будут перевозить на Boeing 767-300ER, рассчитанных на 336 человек в экономклассе.
Самолеты авиакомпании не летали на Фукуок с 2020 года. Продажу туров с перелетом уже открыли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!