Челябинские молокозаводы получат миллионы на маркировку «Честным знаком»

В Челябинской области восемь молокозаводов получат 34,7 млн рублей на маркировку «Честным знаком». Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, система позволяет бороться с контрафактом и обеспечивает прозрачность на всех этапах.
«В 2025 году восемь молочных заводов региона прошли отбор. Им будет направлено 34,7 млн рублей для возмещения затрат на внедренное ранее маркировочное оборудование в системе „Честный знак“», — заявили URA.RU в минсельхозе.
Автоматизация и цифровизация молочного производства отвечают задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова заметила, что за последние пять лет с помощью областной поддержки реализовали 31 инвестпроект в молочном животноводстве. Проектная работа включает не только контроль качества, но и обновление ассортимента, что дает возможность экспортировать продукцию в ближнее и дальнее зарубежье.
Одной из первых оборудование смонтировала группа компаний «Российское молоко». Холдинг работает в Челябинске и Магнитогорске. Так, на Магнитогорском молочном комбинате ежедневно обрабатывают 300 тонн молока от 26 поставщиков. Поступающее молоко проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать его соответствие всем установленным стандартам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!