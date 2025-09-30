Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Мера пресечения избрана на два месяца
Мера пресечения избрана на два месяца

Бывшему вице-губернатору Краснодарского края, Александру Власову, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

«Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Мера пресечения избрана на два месяца — до 29 ноября.

Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в организации мошенничества в особо крупном размере. Он был задержан по подозрению в присвоении гуманитарной помощи, предназначенной для военнослужащих, принимающих участие в СВО.

