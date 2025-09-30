Стали известны подробности гибели заведующего отделением больницы в Соликамске

Госинспекция труда расследует смерть врача Дмитрия Антипина из Соликамска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть Фото:

В Пермском крае начата проверка по факту смерти работника городской клинической больницы в Соликамске. Инцидент произошел 29 сентября в 17:00.

«Заведующий отделением был обнаружен в ординаторской без сознания. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть мужчины 1971 года рождения», — сообщает Госинспекция труда по Пермскому краю в telegram-канале. 

Сейчас формируется комиссия для расследования инцидента. Планируется провести правовой анализ трудовой документации, включая сведения о режиме работы и отдыха умершего сотрудника, а также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для уточнения причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.

Ранее URA.RU сообщало о личности погибшего. Им оказался кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин. Он посвятил профессиональной деятельности в области медицины свыше двух десятилетий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае начата проверка по факту смерти работника городской клинической больницы в Соликамске. Инцидент произошел 29 сентября в 17:00. «Заведующий отделением был обнаружен в ординаторской без сознания. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть мужчины 1971 года рождения», — сообщает Госинспекция труда по Пермскому краю в telegram-канале.  Сейчас формируется комиссия для расследования инцидента. Планируется провести правовой анализ трудовой документации, включая сведения о режиме работы и отдыха умершего сотрудника, а также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для уточнения причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры. Ранее URA.RU сообщало о личности погибшего. Им оказался кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин. Он посвятил профессиональной деятельности в области медицины свыше двух десятилетий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...