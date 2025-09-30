Стали известны подробности гибели заведующего отделением больницы в Соликамске

В Пермском крае начата проверка по факту смерти работника городской клинической больницы в Соликамске. Инцидент произошел 29 сентября в 17:00.
«Заведующий отделением был обнаружен в ординаторской без сознания. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть мужчины 1971 года рождения», — сообщает Госинспекция труда по Пермскому краю в telegram-канале.
Сейчас формируется комиссия для расследования инцидента. Планируется провести правовой анализ трудовой документации, включая сведения о режиме работы и отдыха умершего сотрудника, а также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для уточнения причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.
Ранее URA.RU сообщало о личности погибшего. Им оказался кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин. Он посвятил профессиональной деятельности в области медицины свыше двух десятилетий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!