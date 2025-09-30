Пермский театр «У Моста» не получит здание бывшего ДК ВКИУ

В Перми художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов заявил, что власти края забрали здание бывшего Дворца культуры военного института (ДК ВКИУ), которое предполагалось передать театру. По заявлению Федотова, театр заключил договор аренды этого здания и ждал окончания работ для переезда. Власти же заявляют, что никакого договора аренды не было. Кроме того, здание принадлежит частному лицу и структуры регионального правительства к нему отношения не имеют. Подробности конфликта — в материале URA.RU.
Сообщение о том, что власти края «забирают здание», которое должно быть передано театру, Сергей Федотов сделал через соцсети и распространил через свою пресс-службу по СМИ. «23 июня 2023 года Театр „У Моста“ заключил договор об аренде здания бывшего ДК ВКИУ. Там сделали ремонт сцены и зала по проекту Театра „У Моста“. Осталось только сделать второй пожарный выход. И вот, пока мы ждали окончания ремонта, власти края забирают здание», — заявил Федотов.
В департаменте культуры администрации Перми в ответ на запрос URA.RU сообщили, что здание ДК ВКИУ находится в частной собственности. При этом «договор аренды под нужды „Театра у Моста“ не заключался». В 2024 году действительно рассматривалась возможность передачи помещения, но экспертиза выявила, что его невозможно использовать в качестве площадки театра, говорят чиновники. «Помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности — отсутствует изолированный пожарный контур, пожарный выход, не проведено укрепление конструктивных элементов. Оно также не подходит для использования маломобильными гражданами», — утверждают в мэрии.
В администрации Перми подтверждают, что собственник здания планировал привести помещение в нормативный вид, но так и не сделал этого. Поэтому сейчас «ведется поиск альтернативных площадок».
В правительстве Пермского края в свою очередь опровергают свой интерес к зданию бывшего ДК. «Вопрос о покупке здания не рассматривался и не рассматривается ни под какие нужды», — ответили URA.RU в пресс-службе правительства.
Разговоры о новом здании для театра «У Моста» в Перми ведутся давно. Ранее URA.RU писало о том, что власти рассматривали возможность размещения второй сцены в здании бывшего хлебозавода №1. Также в качестве площадки рассматривалось ДК ВКИУ. Однако затем переговоры приостановили. За месяц до первого спектакля помещения оказались непригодны из-за нарушений пожарной безопасности, о чем сегодня напомнили в мэрии. Сам Федотов говорит, что он просил передать под театр пустующее здание ДК «Телта». Но его снесли, чтобы построить отель. «Губернатор Пермского края Максим Решетников в свое время выделил театру „У Моста“ на бывшем заводе Шпагина 5-й цех. Был сделан проект, должно было начаться строительство. Но пришел новый губернатор Дмитрий Махонин и отменил это решение. Здание на заводе Шпагина забрали власти края, и театр опять остался ни с чем», — сетует художественный руководитель.
Между тем, власти подчеркивают, что не бросают театр на произвол судьбы. «Театру как муниципальному учреждению ежегодно оказывается поддержка как из бюджета Перми, так и из краевого бюджета. Ежегодно предоставляются средства на оказание услуг и создание новых театральных постановок — в 2025 году эта сумма составила 90,7 млн рублей», — заявили URA.RU в мэрии.
