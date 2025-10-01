Двойная пенсия в 2025 году: кому положена и как оформить

Соцфонд РФ: двойная пенсия в 2025 году положена нескольким категориям граждан
Некоторые пенсионеры могут рассчитывать сразу на две выплаты от государства по старости
Некоторые пенсионеры могут рассчитывать сразу на две выплаты от государства по старости

В России одновременно получать две пенсии могут не все, а только те, кому это прямо разрешает закон. В общем случае человеку назначают один вид пенсии, но есть исключения. Кому в 2025 году положена двойная пенсия, как ее оформить и какие условия нужно выполнить — в материале URA.RU.

Что такое «двойная пенсия» и чем она отличается от «выбора одной»

Обычно гражданин выбирает один вид обеспечения: страховую по старости, государственную по инвалидности, социальную и т. п. Двойная пенсия — редкий случай, когда закон разрешает одновременно получать две выплаты разных видов (например, государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости). Также встречаются ситуации совмещения пенсии за выслугу лет с долей страховой пенсии по старости — это предусмотрено для отдельных профессий.

Важно понимать: размеры и порядок индексации зависят от каждого вида пенсии по его правилам, а право на «две сразу» возникает только у перечисленных ниже категорий.

«Двойная пенсия» означает возможность одновременного получения двух разных пенсионных выплат, а не двух одинаковых
«Двойная пенсия» означает возможность одновременного получения двух разных пенсионных выплат, а не двух одинаковых
Фото:

Кому положены две пенсии

По информации, опубликованной на сайте СФР, право на две пенсии имеют граждане с инвалидностью из числа:

  • получивших инвалидность вследствие военной травмы;
  • пребывавших в добровольческих формированиях и ставших инвалидами из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в таком формировании;
  • получивших инвалидность в ходе специальной военной операции либо боевых действий в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, иных воинских формирований и органов ДНР/ЛНР;
  • граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным Силам России, и получивших инвалидность в ходе СВО;
  • участников Великой Отечественной войны (категории по подп. «а»–«ж» и «и» п. 1 ст. 2 закона «О ветеранах»), ставших инвалидами независимо от причины инвалидности;
  • награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», также ставших инвалидами независимо от причины.

Если человек стал инвалидом, он может получать государственную пенсию по инвалидности. А когда достигнет пенсионного возраста и у него будет нужный стаж (или достаточное количество пенсионных баллов), — он получит еще и обычную страховую пенсию по старости. То есть в этом случае можно получать обе пенсии сразу: и за инвалидность, и за возраст.

Две пенсии в России могут получать не только инвалиды
Две пенсии в России могут получать не только инвалиды
Фото:

Кроме того, две пенсии сразу могут получать нетрудоспособные члены семей, которые потеряли кормильца — военнослужащего или добровольца, погибшего (или умершего) во время службы по призыву или из-за военной травмы.

Кто именно имеет право:

  • Родители погибшего военнослужащего или добровольца (в том числе если он умер уже после увольнения, но из-за травмы, полученной на службе);
  • Вдовы и вдовцы, если не вступили в новый брак;
  • Дети-инвалиды погибшего;
  • Инвалиды с детства I или II группы, если они — дети погибшего;
  • Нетрудоспособные члены семей некоторых категорий граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Во всех этих случаях человек может одновременно получать:

  • пенсию по потере кормильца,
  • и свою собственную пенсию — по старости или по инвалидности.

Точный и актуальный список таких случаев лучше уточнять в СФР (Службе федеральных регистров — бывшем Пенсионном фонде).

Две пенсии для военных пенсионеров: когда это возможно

Военные пенсионеры (те, кто получает пенсию от Минобороны или другого силового ведомства) могут получать и вторую — страховую пенсию по старости. Но для этого в 2025 году нужно одновременно выполнить три условия:

  1. Достичь пенсионного возраста: 65 лет — мужчины, 60 лет — женщины;
  2. Иметь минимум 15 лет «гражданского» стажа — то есть работы не по военной службе (например, до или после армии);
  3. Набрать не менее 30 пенсионных баллов (пенсионный коэффициент).

Если все это есть — человеку назначат страховую пенсию по старости в дополнение к военной пенсии. Это и есть та самая законная «двойная пенсия» для военных.

Срок и сумма выплат зависят от условий вашего договора с НПФ
Срок и сумма выплат зависят от условий вашего договора с НПФ
Фото:

Особые случаи: выслуга + часть страховой пенсии

Отдельные категории — например, летчики-испытатели и федеральные госслужащие — тоже могут получать пенсию за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости одновременно. Это прописано в законе как исключение. Как именно это работает и сколько можно получить — лучше уточнить в СФР по месту жительства, так как там все рассчитывают индивидуально.

Как оформить вторую пенсию 

Чтобы получать две пенсии одновременно, нужно подать заявление на вторую пенсию. Сделать это можно тремя способами:

  • лично — в отделении Социального фонда России (по месту прописки или фактического проживания);
  • через МФЦ;
  • онлайн — через личный кабинет на сайте СФР или портал Госуслуг (если у вас подключены цифровые сервисы).

Что брать с собой (или прикладывать к заявлению):

  • паспорт и СНИЛС;
  • документы, подтверждающие основание для второй пенсии:— справку об инвалидности или— свидетельство о смерти кормильца + документы, подтверждающие родство или брак (например, свидетельство о рождении или о заключении брака);
  • сведения о страховом стаже и количестве пенсионных баллов;
  • документы, подтверждающие льготный статус (удостоверение ветерана, наградные документы и т.п.).

СФР может сам запросить многие документы через межведомственные каналы — это ускоряет процесс. Но если вы сразу принесете все готовое, оформление пройдет еще быстрее. Решение по заявлению принимают в сроки, установленные законом. А выплаты начнутся с месяца, следующего за месяцем подачи заявления — но только если на момент обращения у вас уже есть полное право на вторую пенсию.

Чтобы получать двойную пенсию, нужно подтвердить на нее право
Чтобы получать двойную пенсию, нужно подтвердить на нее право
Фото:

Важные нюансы: когда могут отказать и как не потерять право

Иногда в назначении второй пенсии отказывают — и чаще всего это происходит по одной из трех причин:

  1. Нет права по закону: например, инвалидность не связана с теми случаями, которые дают право на двойную пенсию (военная травма, чернобыльская зона и т.п.).
  2. Не выполнены условия для страховой пенсии по старости: не достигнут пенсионный возраст, не хватает 15 лет «гражданского» стажа или меньше 30 пенсионных баллов (ИПК).
  3. Для вдов и вдовцов: если человек вступил в новый брак, право на пенсию по потере кормильца (в том числе как часть «двойной пенсии») обычно теряется.

Если не хватает документов — СФР обязательно сообщит, что нужно донести. А если вы считаете, что отказ несправедлив, его можно оспорить: принесите недостающие справки или доказательства — и подайте заявление заново или через вышестоящую инстанцию.

Частые вопросы про двойную пенсию 2025

Можно получать три пенсии сразу?

Нет. По закону можно только две — и то в особых случаях.

Нужно увольняться, чтобы оформить вторую пенсию?

Нет. Работать можно. Но имейте в виду: у работающих правила индексации некоторых пенсий другие (индексация может не начисляться до увольнения).

Где узнать статус моего заявления?

Там же, где подавали: в СФР (территориальное отделение), через МФЦ, в личном кабинете на сайте или в приложении Соцфонда или по телефону колл-центра СФР.

Где посмотреть полный список, кому положены две пенсии?

На официальном сайте Социального фонда России (СФР) в разделе о пенсиях. Если сложно найти — подскажут в ближайшем отделении СФР.

Как не пропустить свое право: короткая памятка

Если вы получили инвалидность вследствие военной травмы, участвовали в добровольческих формированиях и пострадали при исполнении, являетесь инвалидом после СВО или боевых действий в составе ДНР/ЛНР, входите в льготные категории участников ВОВ или награждены знаками жителей блокадных городов, относитесь к семье погибшего кормильца — военнослужащего или добровольца, являетесь военным пенсионером и выполнили условия по возрасту, стажу и пенсионному коэффициенту, либо относитесь к летчикам-испытателям или федеральным госслужащим с правом на выслугу и долю страховой пенсии — у вас может быть право на две пенсии. Проверьте себя по списку, подготовьте документы и подайте заявление в СФР: это законная возможность получить все, что вам положено.

