На юге Москвы полыхает квартира. Видео

В Москве загорелась квартира на Варшавском шоссе
В Москве сообщают о пожаре в квартире
В Москве сообщают о пожаре в квартире Фото:

В жилом доме на юге Москвы произошел пожар. Возгорание случилось на шестом этаже многоэтажки на Варшавском шоссе. Об этом сообщают журналисты, прикладывая соответствующее видео.

На кадрах, размещенных РЕН-ТВ, видно сильное задымление и полыхающую квартиру. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной пожара — пока неизвестно.

Ранее в Москве уже происходили крупные пожары в жилых домах. Так, в одном из случаев возгорание произошло сразу в двух квартирах пятиэтажки на юго-западе города, тогда из здания эвакуировали 48 жильцов, а на месте работали десятки специалистов экстренных служб. Инцидент произошел 9 сентября.

