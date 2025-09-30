В жилом доме на юге Москвы произошел пожар. Возгорание случилось на шестом этаже многоэтажки на Варшавском шоссе. Об этом сообщают журналисты, прикладывая соответствующее видео.
На кадрах, размещенных РЕН-ТВ, видно сильное задымление и полыхающую квартиру. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной пожара — пока неизвестно.
Ранее в Москве уже происходили крупные пожары в жилых домах. Так, в одном из случаев возгорание произошло сразу в двух квартирах пятиэтажки на юго-западе города, тогда из здания эвакуировали 48 жильцов, а на месте работали десятки специалистов экстренных служб. Инцидент произошел 9 сентября.
