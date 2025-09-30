По всему Петербургу ищут экзотическую птицу, вылетевшую из зоопарка

Из Ленинградского зоопарка во время отправки из летнего вольера в зимний вылетела экзотическая птица — большой индийский калао. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе зоопарка. В настоящий момент птица летает по городу, ее пытаются поймать.
«Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит её обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение», — обратились к горожанам представители зоопарка. Сообщение передает РИА Новости.
Причем сотрудники зоопарка встревожены тем, что птица не приспособлена к самостоятельной жизни вне зоопарка. В зоопарке уточнили: длина тела калао составляет около метра, размах крыльев — до 1,5 метров, а отличительной чертой является массивный желтый клюв и черно-белое оперение.
Большой индийский калао — самая крупная из двурогих птиц-носорогов, в естественной среде обитания встречается в Индии, Таиланде и на острове Суматра. В неволе продолжительность жизни может достигать 50 лет.
