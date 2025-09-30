По всему Петербургу ищут экзотическую птицу, вылетевшую из зоопарка

Из зоопарка Петербурга улетел большой индийский калао
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из зоопарка в Санкт-Петербурге улетел индийский калао
Из зоопарка в Санкт-Петербурге улетел индийский калао Фото:

Из Ленинградского зоопарка во время отправки из летнего вольера в зимний вылетела экзотическая птица — большой индийский калао. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе зоопарка. В настоящий момент птица летает по городу, ее пытаются поймать. 

«Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит её обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение», — обратились к горожанам представители зоопарка. Сообщение передает РИА Новости.

Причем сотрудники зоопарка встревожены тем, что птица не приспособлена к самостоятельной жизни вне зоопарка. В зоопарке уточнили: длина тела калао составляет около метра, размах крыльев — до 1,5 метров, а отличительной чертой является массивный желтый клюв и черно-белое оперение.

Большой индийский калао — самая крупная из двурогих птиц-носорогов, в естественной среде обитания встречается в Индии, Таиланде и на острове Суматра. В неволе продолжительность жизни может достигать 50 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Ленинградского зоопарка во время отправки из летнего вольера в зимний вылетела экзотическая птица — большой индийский калао. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе зоопарка. В настоящий момент птица летает по городу, ее пытаются поймать.  «Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит её обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение», — обратились к горожанам представители зоопарка. Сообщение передает РИА Новости. Причем сотрудники зоопарка встревожены тем, что птица не приспособлена к самостоятельной жизни вне зоопарка. В зоопарке уточнили: длина тела калао составляет около метра, размах крыльев — до 1,5 метров, а отличительной чертой является массивный желтый клюв и черно-белое оперение. Большой индийский калао — самая крупная из двурогих птиц-носорогов, в естественной среде обитания встречается в Индии, Таиланде и на острове Суматра. В неволе продолжительность жизни может достигать 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...