С 1 октября индексируются пенсии у военных: насколько их повысят

Военные пенсии в России увеличат с 1 октября на 7,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России проиндексируются военные пенсии
В России проиндексируются военные пенсии Фото:

Пенсии российских военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств будут увеличены с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

По информации сенатора, увеличение выплат коснется не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. О том, как рассчитывается и насколько увеличатся выплаты для сотрудников силовых ведомств — в материале URA.RU.

Насколько проиндексируется военная пенсия в 2025 году 

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,6%. Об этом свидетельствует постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих. Уточняется, что это повысит уровень социальной защищенности военных пенсионеров.

Кроме того, увеличился понижающий коэффициент, используемый при расчете выплат: он вырос с 89,83% до 93,59%. Новые назначения по пенсиям будут производиться исходя из этой измененной базы. Такие меры призваны компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность выплат для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Как рассчитывается размер военной пенсии

Размер военной пенсии теперь определяется, исходя из суммы оклада по званию, а также надбавок за выслугу лет, которые могут достигать 40% от оклада по должности. Кроме того, применяется понижающий коэффициент — с 1 января 2025 года он составляет 93,59%.

Пенсия военнослужащего рассчитывается с учетом всех видов денежного довольствия и установленных законом коэффициентов и надбавок. К базовой пенсии предусмотрены выплаты ветеранам боевых действий — им начисляется надбавка в размере 32%. Также предусмотрены районные коэффициенты для служивших в северных регионах страны. Для военных пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы вводится ежемесячная доплата в размере 1200 рублей.

Как оформить военную пенсию

Военные пенсии в России оформляются по особой процедуре, отличной от порядка начисления пенсий гражданским лицам. Уточняется, что хранением и обработкой данных о прохождении военной службы занимается не фонд, а ведомство, где военный проходил службу.

Для оформления пенсии необходимо подать рапорт об увольнении, после чего все документы оформляются по месту службы. Процедура начисления пенсии обычно занимает не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов. В некоторых случаях сотрудники кадровых служб могут запросить дополнительные бумаги, подтверждающие периоды службы или участие в специальных операциях. Это требуется, если в личном деле военнослужащего отсутствуют какие-либо сведения, влияющие на размер пенсии или право на ее назначение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсии российских военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств будут увеличены с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. По информации сенатора, увеличение выплат коснется не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. О том, как рассчитывается и насколько увеличатся выплаты для сотрудников силовых ведомств — в материале URA.RU. Насколько проиндексируется военная пенсия в 2025 году  С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,6%. Об этом свидетельствует постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих. Уточняется, что это повысит уровень социальной защищенности военных пенсионеров. Кроме того, увеличился понижающий коэффициент, используемый при расчете выплат: он вырос с 89,83% до 93,59%. Новые назначения по пенсиям будут производиться исходя из этой измененной базы. Такие меры призваны компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность выплат для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Как рассчитывается размер военной пенсии Размер военной пенсии теперь определяется, исходя из суммы оклада по званию, а также надбавок за выслугу лет, которые могут достигать 40% от оклада по должности. Кроме того, применяется понижающий коэффициент — с 1 января 2025 года он составляет 93,59%. Пенсия военнослужащего рассчитывается с учетом всех видов денежного довольствия и установленных законом коэффициентов и надбавок. К базовой пенсии предусмотрены выплаты ветеранам боевых действий — им начисляется надбавка в размере 32%. Также предусмотрены районные коэффициенты для служивших в северных регионах страны. Для военных пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы вводится ежемесячная доплата в размере 1200 рублей. Как оформить военную пенсию Военные пенсии в России оформляются по особой процедуре, отличной от порядка начисления пенсий гражданским лицам. Уточняется, что хранением и обработкой данных о прохождении военной службы занимается не фонд, а ведомство, где военный проходил службу. Для оформления пенсии необходимо подать рапорт об увольнении, после чего все документы оформляются по месту службы. Процедура начисления пенсии обычно занимает не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов. В некоторых случаях сотрудники кадровых служб могут запросить дополнительные бумаги, подтверждающие периоды службы или участие в специальных операциях. Это требуется, если в личном деле военнослужащего отсутствуют какие-либо сведения, влияющие на размер пенсии или право на ее назначение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...