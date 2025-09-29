С 1 октября индексируются пенсии у военных: насколько их повысят

Пенсии российских военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств будут увеличены с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
По информации сенатора, увеличение выплат коснется не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. О том, как рассчитывается и насколько увеличатся выплаты для сотрудников силовых ведомств — в материале URA.RU.
Насколько проиндексируется военная пенсия в 2025 году
С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,6%. Об этом свидетельствует постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих. Уточняется, что это повысит уровень социальной защищенности военных пенсионеров.
Кроме того, увеличился понижающий коэффициент, используемый при расчете выплат: он вырос с 89,83% до 93,59%. Новые назначения по пенсиям будут производиться исходя из этой измененной базы. Такие меры призваны компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность выплат для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Как рассчитывается размер военной пенсии
Размер военной пенсии теперь определяется, исходя из суммы оклада по званию, а также надбавок за выслугу лет, которые могут достигать 40% от оклада по должности. Кроме того, применяется понижающий коэффициент — с 1 января 2025 года он составляет 93,59%.
Пенсия военнослужащего рассчитывается с учетом всех видов денежного довольствия и установленных законом коэффициентов и надбавок. К базовой пенсии предусмотрены выплаты ветеранам боевых действий — им начисляется надбавка в размере 32%. Также предусмотрены районные коэффициенты для служивших в северных регионах страны. Для военных пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы вводится ежемесячная доплата в размере 1200 рублей.
Как оформить военную пенсию
Военные пенсии в России оформляются по особой процедуре, отличной от порядка начисления пенсий гражданским лицам. Уточняется, что хранением и обработкой данных о прохождении военной службы занимается не фонд, а ведомство, где военный проходил службу.
Для оформления пенсии необходимо подать рапорт об увольнении, после чего все документы оформляются по месту службы. Процедура начисления пенсии обычно занимает не более десяти дней с момента подачи полного пакета документов. В некоторых случаях сотрудники кадровых служб могут запросить дополнительные бумаги, подтверждающие периоды службы или участие в специальных операциях. Это требуется, если в личном деле военнослужащего отсутствуют какие-либо сведения, влияющие на размер пенсии или право на ее назначение.
