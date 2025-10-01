В Госдуме предложили запретить содержание некоторых пород собак в квартирах

Необходимо ввести запрет на содержание потенциально опасных пород собак в квартирах многоквартирных домов. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко.
«Запретить содержание потенциально опасных собак в квартирах в многоквартирных домах было бы своевременным решением, поскольку раздражение в обществе растет, так как нередки случаи нападения таких собак», — заявил Антропенко. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что даже при соблюдении владельцами правил выгула, животные вынуждены передвигаться по общим территориям, где могут находиться дети и другие жильцы. Парламентарий отметил, что отсутствие специально оборудованных площадок зачастую приводит к прогулкам с собаками в общественных парках.
Антропенко напомнил, что по действующему закону «Об ответственном обращении с животными» владельцы частных домов обязаны размещать предупреждающие таблички о наличии опасных собак, если те находятся на территории без намордника и поводка. Однако для жителей многоквартирных домов подобная норма не предусмотрена, из-за чего соседи не осведомлены о потенциальной угрозе. В список потенциально опасных пород входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта и другие, а также их метисы.
Вопросы содержания и контроля агрессивных собак обсуждаются в регионах уже не впервые. Так, в ХМАО в 2025 году был предложен новый порядок определения агрессивных животных, предусматривающий двухнедельное наблюдение и специальные тесты, а также возможность коррекции поведения или эвтаназии в крайних случаях. Аналогичные меры уже поддерживались региональными депутатами в рамках закона об эвтаназии бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию.
