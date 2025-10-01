Электросамокатчиков хотят вынудить сдавать на права

Права категории «М», которые сейчас позволяют управлять мопедами, скутерами и легкими квадроциклами, следует распространить и на электросамокаты. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
«Мне кажется, надо пересмотреть принципы [получения] прав категории „М“, например, сделать сдачу экзаменов только по теории или допустить самоподготовку, или разрешить, например, различным организациям, в том числе и общественным, обучать теории этой категории», — сказал Холодов. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что допускается вариант, при котором кикшеринговые компании смогут самостоятельно организовывать обучение своих клиентов, а затем направлять их на сдачу экзамена по правилам дорожного движения в ГИБДД. Однако, по словам Холодова, получение таких прав нужно сделать по упрощенной системе — после сдачи теоретического экзамена.
По его мнению, введение водительского удостоверения повлечет за собой и возложение соответствующей ответственности на пользователя. Он подчеркнул, что для гражданина это будет являться не только подтверждение знаний, но и осознанием, что за определенные нарушения, такие как управление транспортом в состоянии опьянения, его могут лишить права управления электросамокатом.
Ранее стало известно, что в поселении Мга Ленинградской области произошла авария с подростком на электросамокате. По данным ГИБДД, 15-летний школьник ехал через нерегулируемый пешеходный переход и не смог справиться с управлением. Он столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752, которым управлял 37-летний мужчина. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, передает 360.ru.
