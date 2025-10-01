За прошедшую ночь над территорией РФ сбито два десятка БПЛА

Минобороны: российская ПВО уничтожила 20 украинских БПЛА ВСУ
Российские ПВО отразили очередную атаку БПЛА ВСУ
Российские ПВО отразили очередную атаку БПЛА ВСУ
ВСУ предприняли попытку атаки по территории РФ в ночь на 1 октября. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских БПЛА над несколькими регионами страны, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители оборонного ведомства. Информацию об атаке они разместили в своем telegram-канале.

Восемь БПЛА сбито в воздушном пространстве Белгородской области, еще столько же— над территорией Ростовской области. Над Саратовской областью уничтожено три БПЛА и один — в районе Воронежской области.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

