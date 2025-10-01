Энергодар остался без воды из-за аварии на электросетях

В Энергодаре прекращена подача воды на город
В Энергодаре прекращена подача воды на город

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, временно остался без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.

«В связи с неисправностью электротехнического оборудования временно прекращена подача воды на город», — заявил Пухов в своем telegram-канале. По его данным, специалисты уже начали работы по восстановлению подачи воды.

Точные сроки восстановления водоснабжения пока не называются. Однако Пухов заверил, что проблема будет решена оперативно.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

