Энергодар остался без воды из-за аварии на электросетях

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, временно остался без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.
«В связи с неисправностью электротехнического оборудования временно прекращена подача воды на город», — заявил Пухов в своем telegram-канале. По его данным, специалисты уже начали работы по восстановлению подачи воды.
Точные сроки восстановления водоснабжения пока не называются. Однако Пухов заверил, что проблема будет решена оперативно.
