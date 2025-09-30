30 сентября 2025

В Перми квартиры в новостройках стали просторнее

В среднем площадь квартир на первичном рынке — 52,9 квадратных метра
В среднем площадь квартир на первичном рынке — 52,9 квадратных метра

В Перми в сентябре 2025 года увеличилась средняя площадь квартир на первичном рынке жилья. Прирост составил 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В сентябре в Перми медианная площадь квартиры в новостройках составила 52,9 квадратных метра. Это на 3% больше показателя августа», — рассказали эксперты.

Аналитики уточнили, что также в сентябре подорожали сами квартиры. Квадратный метр в среднем стоил 167 тысяч рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Полная цена квартиры составляла 8,7 млн рублей. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, средняя цена «квадрата» выросла во всех мегаполисах. Это связано с тем, что после снижения ключевой ставки рынок начал оживать и более выгодные лоты покупают в первую очередь.

