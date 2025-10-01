Bild: мужчина заложил взрывчатку в дом родителей в Мюнхене

Расследование инцидента продолжается
В Мюнхене (Германия), где ранее были слышны взрывы, было найдено тело мужчины. Согласно информации издания Bild, предполагается, что он разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой.

«Мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой», — сказано в сообщении. Оно опубликован на сайте Bild.

Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Силы правопорядка оцепили значительную часть прилегающей территории и настоятельно советуют горожанам и автомобилистам воздержаться от посещения данного района или выбирать альтернативные маршруты движения.

