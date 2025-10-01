Bild: в результате взрывов в Мюнхене, предположительно, погиб человек

В Мюнхене (Германия) прогремели несколько взрывов. В результате чего, предположительно, погиб человек. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«По данным наших журналистов, было обнаружено тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями. Точные обстоятельства пока неясны», — сказано в материале газеты.
В настоящее время в районе инцидента сосредоточены значительные силы полиции и пожарных служб. Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой воздержаться от посещения указанной территории. Данных о пострадавших на данный момент официально не поступало.
