В Челябинске проверили систему оповещения населения на случай ЧП. Фото, видео

В Челябинской области утром 1 октября прошла проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Вой сирены хорошо было слышно в центре Челябинска, а вот жители северо-запада, центра Копейска ничего не услышали, сообщили читатели URA.RU. 

«В центре Челябинска сирена начала работать в 10:35. Слышно было хорошо», — рассказал URA.RU читатель Сергей. 

«На северо-западе города, ближе к микрорайону „Парковый“, как всегда, звука сирены слышно не было. Но в 10:45 на Первом канале прервалась передача и появилась заставка: „Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие“, — сообщила URA.RU читательница Светлана. 

Не услышали сирену и в центре Копейска. «Окно было закрыто, и я ничего не слышала. Хотя живу в центре», — сообщила Людмила. 

Во второй раз сирены в Челябинской области прозвучали в 11:20. Спустя 15 минут пресс-служба министерства общественной безопасности региона сообщила, что проверка завершена. «Проверка готовность системы оповещения населения завершена!» — рассказали в ведомстве.

Сегодня по всей стране, в том числе в Челябинской области, прошла проверка системы оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. Проверочные мероприятия начались в 10:35. Сначала заработали сирены, после в эфире телевизионного вещания появится текст с оповещением. Информация должна была прозвучать по радио, в общественном транспорте и через сеть домофонов. 

