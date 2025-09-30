Лебедев придумал название новому парку в центре Екатеринбурга

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что новый парк в Екатеринбурге, который объединит территорию от стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма-на-Крови, может получить название Главпарк. Таким мнением он поделился на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Большой городской парк — это серьезная заявка. Много биологов, ботаников, всяких флористов, цветочников и так далее должны всем этим заниматься. Но появится главный парк, возможно, он будет сокращенно называться Главпарк», — предположил Лебедев.
Проект главного парка Екатеринбурга представили на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 30 сентября. Инициатором выступила компания Prinzip. Площадь парка превысит 20 гектаров, реализацию планируют завершить до 2030 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!