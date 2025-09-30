30 сентября 2025

Лебедев придумал название новому парку в центре Екатеринбурга

Лебедев предложил назвать новый парк в Екатеринбурге Главпарком
Артемий Лебедев стал одним из спикеров на строительном форуме (архивное фото)
Артемий Лебедев стал одним из спикеров на строительном форуме (архивное фото)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что новый парк  в Екатеринбурге, который объединит территорию от стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма-на-Крови, может получить название Главпарк. Таким мнением он поделился на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Большой городской парк — это серьезная заявка. Много биологов, ботаников, всяких флористов, цветочников и так далее должны всем этим заниматься. Но появится главный парк, возможно, он будет сокращенно называться Главпарк», — предположил Лебедев.

Проект главного парка Екатеринбурга представили на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 30 сентября. Инициатором выступила компания Prinzip. Площадь парка превысит 20 гектаров, реализацию планируют завершить до 2030 года. 

