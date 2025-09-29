В Екатеринбурге представили проект главного парка города: когда его создадут

Мастер-план главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представили на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild в «Экспо». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Инициатором проекта выступила строительная компания Prinzip. По словам ее представителя на павильоне выставки, площадь нового парка превысит 20 гектаров. «Недавно получили разрешение, и вскоре начнется реализация», — пояснил собеседник. Главный парк города планируют создать до 2030 года.
Усадьбой Расторгуевых — Харитоновых и ее участком управляет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Всю территорию городские власти арендуют за 37 миллионов рублей в год. «Федеральное учреждение ни копейки не потратило на содержание усадьбы», — рассказывал мэр Алексей Орлов.
Администрация города неоднократно направляла обращения в Министерство культуры Российской Федерации с просьбой о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность, однако все такие запросы оставались без удовлетворения. Схожая ситуация наблюдается и в отношении Харитоновского сада: в соответствии с законодательством, городские власти не имеют права расходовать бюджетные средства на его уборку или благоустройство.
На последнем заседании Совета неравнодушных губернатору Денису Паслеру была представлена концепция развития паркового пространства, охватывающего территорию от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Эта идея получила широкий отклик среди горожан.
