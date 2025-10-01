NYT: Чехия может прекратить поставки оружия Украине при победе оппозиции

Чехия может прекратить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины, если на парламентских выборах победит оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»). Об этом сообщила газета The New York Times.
«Возглавляемая Чешской Республикой организация собирает боеприпасы для Киева со всего мира, но оппозиционная партия, которая, как ожидается, выиграет там выборы, пообещала отказаться от них», — говорится в материале NYT. По данным издания, партия рассматривает возможность либо полностью свернуть программу помощи Украине, либо передать ответственность за поставки НАТО, чтобы сосредоточиться на экономических проблемах внутри страны.
Руководство ANO считает расходы на военную помощь Киеву чрезмерными. К тому же они не совсем прозрачны. Депутат Европарламента Ярослав Бзох подчеркнул, что рост цен усиливает тревогу среди граждан. Бывший премьер-министр и глава ANO Андрей Бабиш ранее заявил, что траты на передачу боеприпасов Украине слишком велики для бюджета.
С 2022 года Чехия стала одним из инициаторов программы закупки боеприпасов для Украины. По данным западных СМИ, к ней присоединились около 20 стран. Только в 2024 году Украина получила 1,5 миллиона артиллерийских снарядов по чешской инициативе.
В июле Чехия отказалась участвовать в инициативе США по продаже американского оружия Украине. Премьер-министр Петр Фиала тогда отмечал, что Прага сосредоточится на других формах поддержки Киева, а именно на программе по закупке боеприпасов в третьих странах за счет средств западных государств, передает «Национальная служба новостей».
