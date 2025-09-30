30 сентября 2025

Прокуратура оспорит приговор жителям, которые избили полицейских в ХМАО

Прокуратура не согласна с приговором, который суд вынес жителям за нападение на полицейских
Прокуратура не согласна с приговором, который суд вынес жителям за нападение на полицейских

Нефтеюганский межрайонный прокурор подал апелляцию на приговор двум жителям города, которые избили полицейских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Нефтеюганский межрайонный прокурор не согласился с назначенным судом наказанием в связи с его чрезмерной мягкостью. Внесено апелляционное представление», — рассказали агентству в прокуратуре региона.

Нефтеюганский районный суд признал виновными по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) двоих жителей города, которые напали на полицейских. Их приговорили лишь к штрафам в размере 25 и 30 тысяч рублей, прокуратура намерена оспорить это решение и добиться более сурового наказания. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

