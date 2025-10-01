Подозреваемый в подготовке убийств составил список достойных и недостойных

В России сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке массовых убийств. В ходе допроса злоумышленник признался в составлении списка «достойных» и «недостойных» людей. Соответствующее видео было опубликовано ведомством.
На опубликованной ФСБ видеозаписи задержанный рассказывает о своих планах и мотивах. «Еще вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин», — сказал злоумышленник. Подозреваемый готовил нападение с целью совершения массовых убийств.
ФСБ ранее проинформировала о проведении совместных мероприятий с участием МВД, СК и Росгвардии на территории 75 субъектов РФ. В ходе операции были задержаны пять граждан России, которых подозревают в подготовке противоправных действий в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области. В отношении девяти фигурантов возбуждены уголовные дела. Кроме того, была пресечена деятельность 59 администраторов деструктивных telegram-каналов и чатов.
