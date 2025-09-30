30 сентября 2025

В Екатеринбурге к лицею № 159 съехались бригады скорой помощи

Врачи работают с детьми (архивное фото)
Врачи работают с детьми (архивное фото) Фото:
В Екатеринбурге к лицею №159 съехались пять карет скорой помощи. Об этом сообщают в соцсетях.

«12 школьников пострадали от отравления неизвестным веществом. Сегодня утром в лицее №159 кто-то распылил баллончик с неизвестным веществом», — пишет telegram-канал 112.

В лицее и пресс-группе городского УМВД URA.RU опровергли сведения о применении газового баллончика. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4. Сотрудники ПДН находятся на месте происшествия. Полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — отметили в полиции.

