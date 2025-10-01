Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-Яга»

Из-за атаки дрона ВСУ умер глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев
Леонтьев скончался в больнице от полученных травм
Леонтьев скончался в больнице от полученных травм
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Глава совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника «Баба-Яга», скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале главы региона. Ранее сообщалось, что он пострадал после атаки дрона ВСУ типа «Баба-Яга».

По словам Сальдо, Владимир Леонтьев на протяжении многих лет занимал пост главы администрации Новой Каховки. Глава региона выразил искренние соболезнования семье и друзьям погибшего, подчеркнув, что в результате вероломного удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб настоящий патриот России и Херсонской области.

Ранее Сальдо отмечал, что значительная часть населения Херсона, находящегося на территории Украины, по-прежнему не покидает город, рассчитывая на возвращение России. Несмотря на усилия по оказанию давления и использование репрессивных методов, жители региона продолжают надеяться на изменения в сложившейся ситуации.

