Пермский Политех возродил факультет, закрытый шесть лет назад

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) возобновляет работу автодорожный факультет. Он будет готовить специалистов по четырем направлениям, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.
С 1 октября в структуре Политеха вновь начинает работу автодорожный факультет (АДФ). Решение об этом принято 25 сентября на заседании ученого совета университета. Соответствующий приказ подписал ректор ПНИПУ Антон Петроченков. Подготовка студентов будет вестись по следующим направлениям: «Автомобили и технологические машины», «Строительство», «Автомобильные дороги и аэродромы» (все три — бакалавриат), «Строительство мостов и тоннелей» (специалитет)», — пояснили агентству в Политехе.
Деканом аэрокосмического факультета станет профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты», доктор технических наук Альберт Бургонутдинов. Перевод студентов и профессорско-преподавательского состава Института дорожного строительства и транспорта при Политехе на АТФ займет два месяца.
Автодорожный факультет функционировал в Политехе с 1979 года. Решение о его закрытии руководство вуза приняло в 2019 году на фоне снижения интереса к факультету и уменьшения количества студентов и абитуриентов.
