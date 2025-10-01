СК подключился к ЧП в екатеринбургском лицее, где стало плохо 12 ученикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи проводят проверку обстоятельств и причин ЧП
Следователи проводят проверку обстоятельств и причин ЧП Фото:
новость из сюжета
Пятиклассники отравились в екатеринбургском лицее

Следственный комитет Свердловской области начал проверку в лицее №159 Екатеринбурга, где стало плохо 12 ученикам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. 

«Днем 1 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одной из школ города. Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)“, — говорится в сообщении.

Школьникам проведут ряд экспертиз, которые покажут, какой вред здоровью был причинен. По предварительным данным, ЧП случилось из-за банки с протеином, которую пронес в лицей один из ребят. По каким-то причинам емкость раскрылась, и пятиклассники надышались просыпавшимся порошком. 12 учеников почувствовали себя плохо, их госпитализировали на скорой. Сейчас здоровью детей уже ничего не угрожает. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет Свердловской области начал проверку в лицее №159 Екатеринбурга, где стало плохо 12 ученикам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.  «Днем 1 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одной из школ города. Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)“, — говорится в сообщении. Школьникам проведут ряд экспертиз, которые покажут, какой вред здоровью был причинен. По предварительным данным, ЧП случилось из-за банки с протеином, которую пронес в лицей один из ребят. По каким-то причинам емкость раскрылась, и пятиклассники надышались просыпавшимся порошком. 12 учеников почувствовали себя плохо, их госпитализировали на скорой. Сейчас здоровью детей уже ничего не угрожает. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...