СК подключился к ЧП в екатеринбургском лицее, где стало плохо 12 ученикам

Следственный комитет Свердловской области начал проверку в лицее №159 Екатеринбурга, где стало плохо 12 ученикам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Днем 1 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одной из школ города. Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)“, — говорится в сообщении.
Школьникам проведут ряд экспертиз, которые покажут, какой вред здоровью был причинен. По предварительным данным, ЧП случилось из-за банки с протеином, которую пронес в лицей один из ребят. По каким-то причинам емкость раскрылась, и пятиклассники надышались просыпавшимся порошком. 12 учеников почувствовали себя плохо, их госпитализировали на скорой. Сейчас здоровью детей уже ничего не угрожает.
