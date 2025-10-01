В Ленобласти число жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 38

В Ленинградской области число погибших от употребления суррогатного алкоголя достигло 38 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», — заявил источник ТАСС. По его словам, жертвы проживали или были зарегистрированы в шести районах региона, в основном в Сланцевском и Волосовском, также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском.
С середины сентября в регионе фиксируются случаи отравления суррогатным алкоголем. По данным правоохранительных органов, причиной смертей стал метанол, приобретенный в нелегальных точках продажи. По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел, задержаны 14 подозреваемых, среди них 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова — им вменяется незаконная продажа суррогатного алкоголя. Решением Сланцевского районного суда оба арестованы на месяц и 30 суток. Прокуратура Ленинградской области провела проверки на пяти складах и изъяла более пяти тысяч литров спиртосодержащей продукции в рамках расследования, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.