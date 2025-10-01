В Ленобласти число жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 38

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
38 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем
38 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленинградской области число погибших от употребления суррогатного алкоголя достигло 38 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», — заявил источник ТАСС. По его словам, жертвы проживали или были зарегистрированы в шести районах региона, в основном в Сланцевском и Волосовском, также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском.

С середины сентября в регионе фиксируются случаи отравления суррогатным алкоголем. По данным правоохранительных органов, причиной смертей стал метанол, приобретенный в нелегальных точках продажи. По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел, задержаны 14 подозреваемых, среди них 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова — им вменяется незаконная продажа суррогатного алкоголя. Решением Сланцевского районного суда оба арестованы на месяц и 30 суток. Прокуратура Ленинградской области провела проверки на пяти складах и изъяла более пяти тысяч литров спиртосодержащей продукции в рамках расследования, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области число погибших от употребления суррогатного алкоголя достигло 38 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», — заявил источник ТАСС. По его словам, жертвы проживали или были зарегистрированы в шести районах региона, в основном в Сланцевском и Волосовском, также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском. С середины сентября в регионе фиксируются случаи отравления суррогатным алкоголем. По данным правоохранительных органов, причиной смертей стал метанол, приобретенный в нелегальных точках продажи. По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел, задержаны 14 подозреваемых, среди них 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова — им вменяется незаконная продажа суррогатного алкоголя. Решением Сланцевского районного суда оба арестованы на месяц и 30 суток. Прокуратура Ленинградской области провела проверки на пяти складах и изъяла более пяти тысяч литров спиртосодержащей продукции в рамках расследования, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...