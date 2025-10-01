Минпромторг опубликовал список автомобилей, разрешенных для использования в такси

В список автомобилей, разрешенных для использования в такси, вошло более 20 авто
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На данный момент в одобренный список Минпромторга вошло более 20 марок авто для работы в такси
На данный момент в одобренный список Минпромторга вошло более 20 марок авто для работы в такси Фото:

Минпромторг России обнародовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщили в ведомстве в национальном мессенджере МАХ.

«Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале ведомства в MAX.

В список законопроекта о локализации такси вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов. Среди них: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как уточнили в министерстве, это первичный перечень автомобилей, отвечающих установленным критериям.

Согласно новому законодательству, которое вступит в силу весной следующего года, такси смогут использовать лишь те автомобили, которые соответствуют установленным требованиям по локализации производства либо производятся в рамках специального инвестиционного контракта. Вместе с тем, до окончательного утверждения перечень может быть дополнен. В частности, рассматривается возможность включения автомобилей марки Voyah, поскольку в сегменте бизнес- и премиум-класса на российском рынке отсутствуют локализованные модели. Кроме того, интерес к развитию присутствия в таксомоторной отрасли проявляет компания Great Wall с брендом Haval, чьи автомобили собираются на калужском заводе, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг России обнародовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщили в ведомстве в национальном мессенджере МАХ. «Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале ведомства в MAX. В список законопроекта о локализации такси вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов. Среди них: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как уточнили в министерстве, это первичный перечень автомобилей, отвечающих установленным критериям. Согласно новому законодательству, которое вступит в силу весной следующего года, такси смогут использовать лишь те автомобили, которые соответствуют установленным требованиям по локализации производства либо производятся в рамках специального инвестиционного контракта. Вместе с тем, до окончательного утверждения перечень может быть дополнен. В частности, рассматривается возможность включения автомобилей марки Voyah, поскольку в сегменте бизнес- и премиум-класса на российском рынке отсутствуют локализованные модели. Кроме того, интерес к развитию присутствия в таксомоторной отрасли проявляет компания Great Wall с брендом Haval, чьи автомобили собираются на калужском заводе, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...