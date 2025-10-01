Минпромторг опубликовал список автомобилей, разрешенных для использования в такси

Минпромторг России обнародовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщили в ведомстве в национальном мессенджере МАХ.
«Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале ведомства в MAX.
В список законопроекта о локализации такси вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов. Среди них: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Как уточнили в министерстве, это первичный перечень автомобилей, отвечающих установленным критериям.
Согласно новому законодательству, которое вступит в силу весной следующего года, такси смогут использовать лишь те автомобили, которые соответствуют установленным требованиям по локализации производства либо производятся в рамках специального инвестиционного контракта. Вместе с тем, до окончательного утверждения перечень может быть дополнен. В частности, рассматривается возможность включения автомобилей марки Voyah, поскольку в сегменте бизнес- и премиум-класса на российском рынке отсутствуют локализованные модели. Кроме того, интерес к развитию присутствия в таксомоторной отрасли проявляет компания Great Wall с брендом Haval, чьи автомобили собираются на калужском заводе, передает 360.ru.
