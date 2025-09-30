Аналитики назвали подработки в ХМАО с зарплатой в 100 тысяч рублей

В Югре одними из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью стали курьеры, таксисты и водители-экспедиторы. В месяц они могут заработать почти 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Курьер — среднее зарплатное предложение от 98 649 рублей в месяц. Работа с гибким графиком и возможностью подстраивать маршруты под домашние дела», — говорится в исследовании. Похожая зарплатная вилка у таксистов, а у водителей-экспедиторов она около 87 тысяч. Примерно столько же в регионе предлагают водителям большегрузов. А вот на пассажирском транспорте средняя зарплата от 55 тысяч рублей.
Среди других сфер более 50 тысяч рублей предлагают поварам, работникам торгового зала и банковским сотрудникам. «Рынок частичной занятости в ХМАО предлагает широкий выбор вакансий, где родители могут совмещать профессиональную деятельность и заботу о семье. Наиболее востребованы курьеры, водители и специалисты по продажам, что дает возможность выбирать работу под собственный график и потребности семьи», — добавляют в исследовании.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.
