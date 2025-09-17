Водителей ХМАО зовут на вакансии с зарплатой в 250 тысяч рублей

Водителям в Югре предлагают высокие зарплаты
Водителям в Югре предлагают высокие зарплаты Фото:

В Югре компании активно зовут водителей на работу. Одни из самых высоких зарплат предлагают работникам, которые могут управлять большегрузной техникой.

«Водитель категории Е с зарплатой от 160 до 250 тысяч рублей», — говорится в публикации сервиса Head Hunter. Компании набирают работников как на длительные рейсы, так и городские доставки, а иногородним нередко готовы предоставлять жилье. В ряде случаев компании готовы переобучать кандидатов с категории С.

Курьерам на своих авто в регионе тем временем могут платить меньше — чуть больше 100 тысяч рублей. Однако водители со своим грузовым транспортом могут рассчитывать на оплату от 200 тысяч рублей. «Курьеры среди тех, кому предлагают зарплаты выше рынка, но доход сдельный», — пояснили агентству представители сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных подработках. По данным «Авито» им стали вакансии сотрудников торговых залов, курьеры и уборщики.

