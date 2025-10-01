Защитник ХК «Трактор» Дронов стал лучшим в лиге по итогам месяца

Григорий Дронов второй раз в карьере был признан лучшим защитником месяца
Григорий Дронов второй раз в карьере был признан лучшим защитником месяца

Лучшим защитником сентября в КХЛ стал игрок ХК «Трактор» Григорий Дронов. Как сообщает пресс-служба КХЛ, это второе подобное достижение хоккеиста за карьеру.

«Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Григорий Дронов, набравший 8 (4+4) очков в десяти матчах месяца с показателем полезности „+3“. В матчах с „Нефтехимиком“ и „Авангардом“ Дронов стал автором победных шайб. На его счету также 16 силовых приемов, 28 блокированных бросков, шесть отборов шайбы», — указала пресс-служба лиги.

Дмитрий Силантьев стал лучшим нападающим сентября
Дмитрий Силантьев стал лучшим нападающим сентября
Фото:

Лучшим нападающим месяца стал игрок магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев. В десяти матчах он набрал 15 (6+9) очков. Игрока впервые в карьере признали лучшим нападающим месяца.

Лучшим новичком впервые в карьере признали еще одного «сталевара» Михаила Федорова. Он набрал четыре очка в семи матчах. Игрок также отметился одним силовым приемом, тремя блокированными бросками, двумя отборами и тремя перехватами.

