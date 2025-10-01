Россиянам предлагают слетать в Египет из Краснодара

Рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустят с октября
«Аэрофлот» впервые запустит рейсы в Египет из Краснодара
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые запускает регулярные рейсы из Краснодара в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты начнутся 8 и 9 октября в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Совместно с туроператором „Библио-Глобус“ впервые запускаем программу полетов в Египет из Краснодара. 8 октября начинаем прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эль-Шейх, 9 октября — в Хургаду», — отметили в  telegram- канале авиакомпании.

На первом этапе полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing 737 с салонами эконом и бизнес-класса. По средам и субботам лайнеры будут летать в Шарм-эль-Шейх, а по четвергам и воскресеньям — в Хургаду. Приобрести авиабилеты по новым маршрутам можно только в составе туристических пакетов от «Библио-Глобус» или у официальных партнеров туроператора.

Ранее «Аэрофлот» уже возобновил международные рейсы из Краснодара после трехлетнего перерыва, открыв направления в Стамбул и Ереван, а также планируя полеты в Дубай. Возобновление и расширение маршрутной сети связано с восстановлением авиасообщения с Краснодаром, которое началось  в сентябре 2025 года.

