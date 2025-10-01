Над Россией за сутки уничтожили почти 100 дронов ВСУ

Силы ПВО сбили над регионами России 97 дронов
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Силами противовоздушной обороны были уничтожены 97 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной защиты сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. При этом в ночь на 1 октября средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов. По информации ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областями.
