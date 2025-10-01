Над Россией за сутки уничтожили почти 100 дронов ВСУ

Средства ПВО за сутки сбили около 97 дронов Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы ПВО сбили над регионами России 97 дронов
Силы ПВО сбили над регионами России 97 дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силами противовоздушной обороны были уничтожены 97 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Средствами противовоздушной защиты сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. При этом в ночь на 1 октября средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов. По информации ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силами противовоздушной обороны были уничтожены 97 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.  «Средствами противовоздушной защиты сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. При этом в ночь на 1 октября средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов. По информации ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...