ВСУ атакуют дронами промышленные объекты России: карта ударов БПЛА 1 октября

В ночь на 1 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По информации ведомства, дроны были обнаружены, перехвачены и ликвидированы в воздушном пространстве четырех регионов: Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областей. Карта атак ВСУ — в материале URA.RU.
Сбито 20 БПЛА
За ночь на 1 октября российскими средствами ПВО сбито 20 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, ликвидированы они были над четырьмя регионами страны: в Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областях.
Ростовская область
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале сообщил, что атака ВСУ была отражена на севере региона. По его словам, расчеты противовоздушной обороны уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты на территории Верхнедонского, Миллеровского и Шолоховского районов.
В результате падения одного из дронов на промышленные объекты в Верхнедонском районе произошло возгорание кровли здания и травы на прилегающем поле. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие дежурные пожарные подразделения. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, в ночное время была зафиксирована временная приостановка электроснабжения в ряде населенных пунктов Верхнедонского и Шолоховского районов. В настоящее время электроснабжение восстановлено по резервным линиям.
Воронежская область
За ночь на юге региона был нейтрализован один беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, незначительные повреждения получила стена одного из промышленных зданий. Режим повышенной опасности из-за угрозы атак беспилотников в регионе действовал до 7:47 по мск.
Пензенская область
Режима «Беспилотная опасность» был введен и в Пензенской области, о чем сообщил глава региона Олег Мельниченко в Telegram. Он также уточнил, что в рамках обеспечении безопасности населения было принято решение временно ограничить функционирование мобильного интернета. Режим опасности отменили в 7:50 по мск.
Оренбургская область
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев также сообщал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в своем telegram-канале. Он отметил, что на территории региона был введен режим воздушных ограничений по плану «Ковер»: аэропорт Оренбурга приостановил прием и отправку всех воздушных судов. Позже ограничения сняли.
Белгородская область
Атаки за прошедшие сутки
В Белгородской области зафиксирована серия атак со стороны ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Под ударами оказались 13 районов региона, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и фермерские хозяйства. Один человек получил ранения.
Село Нечаевка подверглось атакам двух беспилотников, один из которых сбит, поврежден частный дом. В Борисовском районе село Березовка атаковано тремя дронами — повреждены два частных дома и инфраструктурный объект. В Валуйском округе атакам подверглись шесть БПЛА, четыре из них сбиты, в результате попаданий поврежден склад на территории фермерского хозяйства и два дома. Гладков уточнил, что в результате атак на село Глотово Грайворонского муниципального округа мужчина получил множественные осколочные ранения и перелом стопы. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
По данным губернатора, наиболее интенсивные атаки зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах. В Грайворонском районе в ходе пяти артиллерийских обстрелов и девяти атак дронов было выпущено 15 боеприпасов по населенным пунктам. Повреждены дома, автомобили, хозяйственные постройки. В Шебекинском муниципалитете за сутки нейтрализовано 66 из 69 дронов. В результате повторной атаки дрона на грузовой автомобиль транспортное средство было уничтожено огнем.
В остальных районах Белгородской области — Губкинском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском — системы ПВО сбили в общей сложности 11 беспилотников самолетного типа. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не зафиксировано. В селе Сергиевка Краснояружского района повреждены два домовладения. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорания сухой травы, возникшие из-за падения обломков БПЛА.
Атаки утром 1 октября
Ракетному обстрелу ВСУ подвергся Белгородский район. По предварительной информации, пострадавших нет, заявил Гладков в своем telegram-канале. В поселке Разумное загорелись два легковых автомобиля, ликвидацией огня занялись несколько пожарных расчетов.
Также в поселке Задорожный Краснояружского района дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель. Как заявил глава региона, пострадавшего с ушибленной раной мягких тканей лица бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ.
