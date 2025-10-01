Главный врач крупнейшей больницы в Пермском крае увольняется после 40 лет работы

Главный врач Краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермского края Руслан Кулаков покидает свой пост. Кулаков отдал больнице, куда пришел работать после окончания вуза, 40 лет. Об уходе медицинского специалиста сообщает на своем сайте министерство здравоохранения Прикамья.
«40 лет на благо березниковской больницы отдал Руслан Кулаков-главный врач Краевой больницы им. Е.А. Вагнера. Он покидает свой пост», — сообщает пресс-служба ведомства. Коллеги Кулакова пришли в кабинет руководителя больницы, чтобы поблагодарить за вклад, который он внес в работу учреждения, как хирург и организатор, отмечают в минздраве края.
Руслан Кулаков пришел работать в больницу имени Вагнера в 1985 году, в 1999 году ему доверили заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. В 2021 году он был назначен на пост главного врача больницы после ухода прежнего руководителя Романа Конева. Краевая больница имени Вагнера в Березниках — крупнейшее медицинское учреждение в Пермском крае, отмечают в минздраве Прикамья. В ней трудятся около 2,2 тысяч сотрудников.
