Комик Соболев, итальянские кино и джаз, а также солистка Большого Лада Меркульева: афиша Перми

В Перми в ближайшие выходные два шоу подряд даст популярный комик Илья Соболев, в «Триумфе» выступит солистка Большого театра Лада Меркульева, а кинозалы подготовили свои программы. Афиша Перми — в обзоре URA.RU.
Шоу
4 октября стендап-комик Илья Соболев выступит в ДК Калинина с новой сольной программой. (18+). Фанаты уже раскупили билеты, но артист даст дополнительное шоу в 21:00, на которое еще остались места.
Концерт
4 октября звезда Большого театра Лада Меркульева выступит в перми в филармонии «Триумф» с концертом «Песни Офелии» (6+). В программе прозвучат арии из опер Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти, фрагменты из произведений Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса и Бенджамина Бриттена, которые раскрывают многогранность образа Офелии. Начало в 19:00.
5 октября джаз в стенах Органном зале. Выступят международный дуэт Feelins и итальянский вокалист Boris Savoldelli. Они представят свое фирменное шоу Крутиsssимо (6+). Это, как говорят в филармонии, уникальный сплав зажигательного итальянского джаза и глубокой лирики Сергея Есенина.
Кино
В Пермской синематеке идет «Неделя итальянского кино». 4 октября на большом экране фильм «Ночь» (16+). Картина показывает сутки из жизни успешного миланского писателя и его жены, которые, несмотря на внешнее благополучие, все больше отдаляются друг от друга. Они блуждают по вечеринкам, ночным клубам и светским приемам, убегая друг от друга в страхе остаться наедине. В воскресенье в рамках программы покажут фильм «Конформист» (18+). События происходят в Италии 1930-х годов. Главный герой поступает на службу к фашистам и женится на красивой, но более ничем не примечательной девушке. Молодожены отправляются в медовый месяц в Париж, что служит лишь прикрытием для спецзадания — устранить сбежавшего от режима профессора-антифашиста.
Громкая премьера осени — военный триллер «Август» (16+) — во всех кинотеатрах Перми. Фильм снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действия происходят в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии и рассказывают о работе контрразведки СМЕРШ. В главной роли Сергей Безруков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!