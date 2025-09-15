Пермские фанаты комика Ильи Соболева вынудили его дать два концерта за вечер

Пермяки выкупили все билеты на шоу
В Перми фанаты стендап-комика Ильи Соболева раскупили все билеты на его шоу. Но желающих попасть на концерт оказалось еще больше, в итоге организаторы объявили о втором выступлении артиста этим же вечером. Теперь в расписании российского тура у Соболева два концерта в Перми.
«Пермь, 4 октября. Концерты в 18:00 и 21:00», — указано на сайте Соболева.
Илья Соболев — комик, музыкант, резидент Comedy Club. Он является участником многих юмористических телепроектов, включая «Убойную лигу» на ТНТ, трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Красивые».
