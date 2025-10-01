Чехия закрыла визовые центры в России

Закрытие визовых центров Чехии носит символический характер
Закрытие визовых центров Чехии носит символический характер

Чехия закрыла визовые центры в России. Такое решение может повлиять на дальнейшую визовую политику других стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Пример Чехии способен стать катализатором для ужесточения правил другими странами Шенгена», — отметил генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. В РСТ отмечают, что закрытие визовых центров Чехии носит, прежде всего, символический характер. Однако это решение может иметь и реальные последствия для российских туристов и туристического бизнеса.

Теперь подать заявление на получение шенгенской визы можно исключительно в консульстве Чехии в Москве. Все заявления, поданные до момента прекращения работы визовых центров, будут рассмотрены консульским отделом посольства Чехии в стандартном порядке.

