Чехия закрыла визовые центры в России. Такое решение может повлиять на дальнейшую визовую политику других стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Пример Чехии способен стать катализатором для ужесточения правил другими странами Шенгена», — отметил генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. В РСТ отмечают, что закрытие визовых центров Чехии носит, прежде всего, символический характер. Однако это решение может иметь и реальные последствия для российских туристов и туристического бизнеса.
Теперь подать заявление на получение шенгенской визы можно исключительно в консульстве Чехии в Москве. Все заявления, поданные до момента прекращения работы визовых центров, будут рассмотрены консульским отделом посольства Чехии в стандартном порядке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.