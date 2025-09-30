По всей России закрылись визовые центры Чехии

На территории России полностью прекращают работу визовые центры Чехии. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании VFS Global.
«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России», — говорится в сообщении. 26 сентября стал последним днем, когда региональные визовые центры принимали документы от заявителей. В Москве прием заявлений завершился 29 сентября.
Теперь россияне, желающие получить чешскую шенгенскую визу, могут обращаться только напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве. Заявления, которые были поданы до закрытия визовых центров, будут рассмотрены консульским отделом посольства Чехии в обычном порядке.
Ранее Чехия ввела ограничения на въезд российских дипломатов на свою территорию. Исключение будет только в том случае, если у дипломатов имеется национальная аккредитация в республике.
