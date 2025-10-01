Федеральный министр прилетел в Екатеринбург: цель его визита

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить строительную выставку 100+ TechnoBuild. Перед этим он провел рабочую встречу с губернатором Денисом Паслером, на которой обсуждались актуальные для региона вопросы, рассказал глава региона.
«Наш регион занимает шестое место в России по объему ввода жилья. С начала года введено более 2,1 миллиона „квадратов“, построено 26 тысяч квартир. Всего по итогам года планируем ввести около трех миллионов квадратных метров жилья», — следует из поста в telegram-канале Паслера.
Он добавил, что сейчас в регионе завершается подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов. Подача тепла начата во всех муниципалитетах области.
Помимо этого, в рамках ремонтной кампании в регионе обновлено 201 километр тепловых, 231 километр водопроводных и 85 километров канализационных сетей. По словам губернатора, одним из главных инструментов развития отрасли стало комплексное развитие территорий. Сейчас в Свердловской области реализуются 28 таких проектов на площади 231 гектар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!