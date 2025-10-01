Запорожская АЭС находится под контролем российских сил, которые обеспечивают ее безопасность, поэтому глупо обвинять Россию в том, что это якобы она обстреливает станцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это российская станция, и она находится под нашим контролем, поэтому российская сторона обеспечивает безопасность этой станции. Глупо обвинять Россию в том, что она бомбит станцию, которую контролирует. Безопасность обеспечивается надежно. Российская сторона находится в контакте с МАГАТЭ», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также добавил, что станция постоянно подвергается обстрелам со стороны киевского режима.
Кроме того, Песков возмущен тем, что ЗАЭС — это российская станция и она находится под контролем Москвы. «И было бы по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же и контролирует», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая уже семь дней работает на дизель-генераторах, и один из них вышел из строя. Он отметил, что Россия препятствует ремонту линий электропередачи из-за обстрелов. Последняя внешняя линия подключения отключилась 23 сентября, это привело к переходу на резервное питание.
