Несколько дронов сбила российская ПВО за утро

За утренние часы, 1 октября, дежурные средства ПВО сбили сразу четыре дрона над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«1 октября с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в ведомства. Два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще по одному дрону сбили над Курской и Оренбургской областями.
Ранее Минобороны РФ информировало об уничтожении средствами ПВО за сутки 97 беспилотников самолетного типа, принадлежавших ВСУ. В ночь на 1 октября были сбиты 20 украинских дронов.
