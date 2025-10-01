Несколько дронов сбила российская ПВО за утро

Два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью
Два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью
Украинские атаки по российским регионам

За утренние часы, 1 октября, дежурные средства ПВО сбили сразу четыре дрона над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«1 октября с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в ведомства. Два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще по одному дрону сбили над Курской и Оренбургской областями.

Ранее Минобороны РФ информировало об уничтожении средствами ПВО за сутки 97 беспилотников самолетного типа, принадлежавших ВСУ. В ночь на 1 октября были сбиты 20 украинских дронов.

