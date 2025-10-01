Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении мигрантов-маршрутчиков

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против мигрантов-маршрутчиков, на машинах которых отсутствуют валидаторы и терминалы для безналичной оплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем оказании транспортных услуг в Челябинске. В региональном СУ СК организована процессуальная проверка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Со слов пассажиров, водители-мигранты, работающие на маршрутных такси №50, демонтировали валидаторы. С пассажиров водители требуют оплачивать проезд или наличными, либо переводить деньги на указанные ими номера. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли, добавили в ведомстве.
Бастрыкин ранее поручил проверить предприятие в Челябинске, где трудятся нелегальные мигранты. Во время рейдов их заранее предупреждали о необходимости спрятаться, региональный СК проводил по данному факту процессуальную проверку.
